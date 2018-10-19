Araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da motosikletli 2 kişi, park halindeki hafif ticari aracın kapısını zorla açıp, içindeki çantayı çaldı. İçinde yaklaşık 400 TL para ve kredi kartları olduğu öğrenilen çantayı çalan hırsızlar kayıplara karışırken, olay anının görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 15 gün önce merkez Meram ilçesi Karaman yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletleriyle park halindeki hafif ticari aracın yanına gelen iki kişi, bir süre etrafı gözetledi. Motosikletin sürücüsü olan şüpheli, gözetlemenin ardından arkasında oturan arkadaşının başına tokat atarak motosikletten inmesini istedi. Motosikletten inen şüpheli, araç trafiğine aldırış etmeden hafif ticari aracın sürücü kapısını zorla açıp, içindeki para ve kredi kartları olan çantayı alarak kaçtı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirmek için çalışma başlattı.



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