Aracın havalandırma boşluklarından 650 gram uyuşturucu çıktı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY'da polisin uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine, takip edip durdurduğu hafif ticari aracın havalandırma boşluklarına gizlenmiş 650 gram eroin ele geçirdi. Sürücü B.M.S. (52) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün, doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sevkiyatın yapılacağı aracın plakasını belirleyip, takibe aldı. B.M.S.'nın kullandığı araç, kent merkezi girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Eğitimli köpekle araçta yapılan aramada, havalandırma boşluklarına gizlenmiş, 650 gram eroin ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı bin 805 lira paraya el konuldu. Şüpheli B.M.S çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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