Apartman sahibi ve komşusu tamir yaparken çatıdan düştü (2)

KOMŞU HASTANEDE ÖLDÜ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, apartman sahibi Osman Aydemir (55) ile tamir için çıktıkları 3 katlı binanın çatısından düşen ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Güneş (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aydemir'in tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.