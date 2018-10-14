KOMŞU HASTANEDE ÖLDÜ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, apartman sahibi Osman Aydemir (55) ile tamir için çıktıkları 3 katlı binanın çatısından düşen ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Güneş (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aydemir'in tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Apartman sahibi ve komşusu tamir yaparken çatıdan düştü (2)
KOMŞU HASTANEDE ÖLDÜ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, apartman sahibi Osman Aydemir (55) ile tamir için çıktıkları 3 katlı binanın çatısından düşen ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Güneş (50), yapılan tüm müdahalelere...
KOMŞU HASTANEDE ÖLDÜ
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