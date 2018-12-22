Antik kentte kazı yapan 9 kişi yakalandı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kenti'nde bulunan tavus kuşu mozaiğini çalmak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen, aralarında emekli bir yarbayın da bulunduğu 9 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Demirci'nin kırsal İcikler Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki Sidas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını belirledi. Dün saat 22.00 sıralarında, antik kente operasyon düzenleyen jandarma, kaçak kazı yapan T.B., E.Ç., B.A., H.İ.K., Y.Ş., K.S., A.Ç., S.Y. ve E.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları hilti, kürek, kazma, ışıldak gibi pek çok alete el konuldu.

Şüphelilerin kazdığı 2 metre derinliğinde, 1,5 metre genişliğindeki çukurdaki tavus kuşu mozaiğini çalmak üzereyken yakalandıkları belirlendi.

Aralarında emekli bir yarbayın da bulunduğu 9 şüpheli, Demirci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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