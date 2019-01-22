ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5- 20 Ocak tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 5-20 Ocak tarihleri arasında Antalya kent merkezi, otogar, havalimanı ve Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon yaptı. Baskınlarda, 1 kilo 466 gram esrar, 51 kilo 824 gram skunk, 9 bin 772 adet ecstasy hap, 432 gram eroin, 94 gram kokain, 79 gram metamfetamin, 32 adet sentetik ecza, 3 hassas terazi, 1 tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
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Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 26 tutuklu
ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5- 20 Ocak tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5- 20 Ocak tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.