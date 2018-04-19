Antalya'da tanker ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (2) - Yeniden

Bülent TATOĞULLARI- Hasan UĞUR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, akaryakıt tankeri ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü Özkan Kepez, direksiyon başında uyuması nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Antalya- Isparta yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı akaryakıt tankeri, Şaban Doğan'ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Sürücülerinin kontrolünden çıkan tanker ve öğrenci servis minibüsü tarlaya savruldu. Minibüsün takla atarak, devrildiği kazada sürücü Şaban Doğan ile aralarında velilerin de bulunduğu çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla sağlık görevlilerince Antalya'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Karaöz Mahalle Muhtarı Salih Özkan, "Öğrenciler, Karaöz Ortaokulu'nda eğitim görüyorlar. Servis, öğrencileri Aksu'ya bağlı Ortaköy ve kırsal mahallelerden alıp, okula götürüyordu" dedi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan jandarma ekipleri, çevredekilerin tepki gösterip, saldırıda bulunmaması için tanker sürücüsü Özkan Kepez'i bölgeden uzaklaştırdı. Gözaltına alınıp, karakola götürülen ve kazadan yara almadan kurtulan Kepez, ilk ifadesinde, "Direksiyon başında uyudum. Kaza da bundan dolayı meydana geldi" dedi.

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