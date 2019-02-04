Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran tutuklandı (3)

TUTUKLANDI

Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü kaçıran Savaş Günay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.



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