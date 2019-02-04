TUTUKLANDI
Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü kaçıran Savaş Günay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran tutuklandı (3)
TUTUKLANDI Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü kaçıran Savaş Günay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı...
TUTUKLANDI
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