Antalya'da fırtına

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da dün akşam başlayan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı sahilinde dev dalgalar, yola ulaşırken, bazı yollar ise trafiğe kapatıldı. Konyaaltı'na bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki kreşin fırtına nedeniyle çatısı uçtu.

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, devam fırtına ve yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ile Kepez ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı'na ise dev dalgalar ulaştı. Fırtına nedeniyle dev dalgalar, dalgakıranları döverken, turistler de dikkatle izledi. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtınada yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, su seviyesi artınca yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı'na bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki kreşin ise fırtına nedeniyle çatısı uçtu.



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