Antalya'da FETÖ operasyonunda 25 gözaltı

ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılında polis memuruyken yapılan sınavı geçerek komiser yardımcısı olan 3 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak', 'örgütün faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında biri halen tutuklu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 17 ilde şüpheli olarak aranan ancak Antalya'da oturdukları tespit edilen 22 şüpheli daha yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sorguları için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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