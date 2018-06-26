Antalya'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 17 kişi gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin okul ve dershanelerinde çalışan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Serik Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında 2 kişi aranıyor.