Annesinin katilini görünce fenalaştı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, komşusu Nurgül Karakoç'u (45) av tüfeğiyle öldüren işitme engelli Seydillah Çubuk (58) için savcı 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşmada annesinin katilini görünce fenalaşan Ebru Islak'a, çağrılan ambulansta müdahale edildi.

Olay, geçen 10 Şubat 2018'de Dağüstü köyünde meydana geldi. İşitme engelli, 2 çocuk babası Seydillah Çubuk, komşusu 2 çocuk annesi Nurgül Karakoç'u kendisinden para istediği iddiasıyla av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Çubuk, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Seydillah Çubuk hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle, eşi Meyram Çubuk için de 'suç delilerini gizlediği' iddiasıyla dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seydillah Çubuk ve tutuksuz sanık Meyram Çubuk, ölen Nurgül Karakoç'un eşi Veli Karakoç ve kızı Ebru Islak katıldı. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye mütalaasını sundu. Savcı, Seydillah Çubuk'un üzerine atılı suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın eşi Meyram Çubuk'un da suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma, mütalaaya karşı avukatların savunma yapmaları için ertelendi.

ANNESİNİN KATİLİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Mahkemede oldukça üzgün olduğu görülen öldürülen Nurgül Karakoç'un kızı Ebru Islak, duruşma sonunda sanık Seydillah Çubuk'un arkasından "Katil. Annemi bizden aldın" diyerek bağırdı. Sinir krizi geçiren Islak için ambulans çağrıldı. Ağlayan genç kadına, adliye önüne gelen ambulansta sağlık ekibi müdahale edildi. Ebru Islak, sakinleştikten sonra ambulanstan inerek babasıyla evine gitti.



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