Annesinin emzirip yatırdığı Hüseyin bebek öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde annesinin emzirdikten sonra yatağına yatırdığı 41 günlük Hüseyin Kılıç bebek, öldü. Bebeğin anne ve babasının ifadeleri alındı.

Manavgat'a bağlı Ilıca Mahallesi'nde oturan M.B., 41 günlük bebeği Hüseyin Kılıç'ı dün emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Bir süre sonra kontrol ettiği bebeğinin morardığını gören M.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Manavgat'ta özel hastaneye götürdüğü Hüseyin Kılıç bebek kurtarılamadı.

Savcının talimatıyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Kılıç bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, M.B. ile bebeğin babası ve birlikte yaşadıkları belirtilen U.K.'nin ifadelerine başvurdu.

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