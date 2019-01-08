Anne ve babasını öldüren zanlı: Beni aşağılıyorlardı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Annesi ve babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Ali Ay, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlı, rahat tavırları ile dikkat çekti. Ali Ay'ın psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, öldürdüğü anne ve babasının cenatezi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönrderildi.



FOTOĞRAFLI