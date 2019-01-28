Ankara’da 3 polisi yaralayan sabıkalı hırsız suçüstü yakalandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, () – ANKARA’da 5 yıl önce karıştığı hırsızlık olayı sonrasında girdiği çatışmada, suç ortaklarıyla birlikte 3 polisi yaralayan Behçet Kete, cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Ufuktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki çarşı ve mahalle bekçileri, apartman dairesine tırmanan bir kişi gördü. Bekçi ekipleri olaya müdahale ederek, hırsızın arkasından eve girdi. Sahiplerinin bulunmadığı evde çalınacak eşya arayan zanlıyı bulan ekipler, şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldı. Daha sonra olay yerine sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde delil topladı.

CEZAEVİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ HIRSIZLIK YAPTI

Emniyete götürülen zanlının, 2014 yılında 3 polisin yaralandığı silahlı çatışmaya katılan Behçet Kete olduğu tespit edildi. Kete, 2 suç ortağıyla birlikte Örnek Mahallesi’nde bir evden çaldıkları silahlarla olaya müdahale eden polislerle çatışmış, olayda 3 polis memuru yaralanmıştı. Çatışmada vurularak yakalanan Kete’nin o günden beridir cezaevinde olduğu ve yeni tahliye edildiği öğrenildi.

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