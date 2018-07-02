Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 68 kişi hakkında gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22'si Albay, 27'si yarbay olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 68 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen ve kısa süre önce hakkında bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapılan 22 albay ile halen aktif görevde olan 19 yarbayın da aralarında bulunduğu 68 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı.