Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı

ANKARA'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Mevlâna Bulvarı üzerinden Kızılay yönüne giden Ömer Cemaloğlu yönetimindeki 06 HTY 53 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün frene basmasıyla bir anda durdu. Aynı yönde ilerleyen Hayriye Doğan yönetimindeki 06 ABH 741 plakalı otomobil de ani fren yaptı ancak Cemaloğlu'nun aracına çarptı. Bu sırada arka arkaya aynı yönde ilerleyen Sena Varlı yönetimindeki 67 AZ 550 plakalı, Turgay Aykurt yönetimindeki 06 MHE 98 plakalı ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 BIF 950 plakalı 3 otomobil de fren yapmaya çalışsa da kazaya karışmaktan kurtulamadı. Zincirleme kazada 06 BIF 950 plakalı otomobildeki sürücü ile yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırarak tedaviye aldı.BULVAR TRAFİĞE KAPATILDIPolis ekipleri bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, bulvarı bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Bulvarda uzun araç trafiği oluşurken, kazada hasar gören araçlar çekiyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin bulvar üzerindeki camları temizlemesinin ardından otomobillerin geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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