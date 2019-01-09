Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazafa otobüs sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi yakınlarında Akıncı Otoban gişelerine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Adapazarı'ndan Ankara'ya gelen Mustafa Hasanoğlu'nun (55)

kullandığı 34 JC 9014 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Demir'in kullandığı 01 C 4970 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Hasanoğlu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasanoğlu'nun cansız bedeni, hurda yığınına dönen otobüsten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×