Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA- Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara- Eskişehir karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden Kamil Koç firmasına ait N.Y. yönetimindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya girdi. Kazada, 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Ankara'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 3 yaralı
Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA- Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara- Eskişehir karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan...
Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA- Eskişehir karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.