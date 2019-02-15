Ankara'da PKK/KCK soruşturmasında 30 gözaltı kararı (2)

15 KİŞİ GÖZALTINDA Ankara'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 15'i yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.