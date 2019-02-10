Ankara'da, otele pompalı tüfekli saldırı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir otele kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, otelin kapısına duvarlarına ve camlarına saçmalar isabet etti.Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, bir otelde, işletmenin sahibiyle tartıştı. Otelden çıkan kişi, bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla otomobille geri döndü. İşletmenin önünde bekleyen vatandaşlara çekilmeleri uyarısında bulunan kişi, pompalı tüfekle otele rastgele ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, otelin kapısına, camlarına ve duvarlarına isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan, arkadaşıyla birlikte kaçtı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği alarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, saldırgan ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.'İNSANLAR TEDİRGİN OLDU'Olay anında otel önünde bulunan Sezer Yücadağ, "2 kişi otomobille buraya geldi. Biri küfür edip ateş etmeye başladı. Daha sonra kaçtı. İnsanlar tedirgin oldu, sağa sola kaçtı. 3 veya 4 el ateş etti. Olaydan bir müddet sonra otelden çıkanlar oldu" dedi.'SİLAH ÖNCE TUTUKLUK YAPTI'Görgü tanığı Selçuk Solmaz ise, "Saldırgan, arabadan inip bize 'çekil' dedi ve ateş etti. Ondan sonra arabaya binip gitti. Silah ilk başta tutukluk yaptı, sonra saydırmaya başladı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI