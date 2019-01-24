Ankara'da kuyumcuyu öldüren şüpheli Ağrı'da yakalandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'da 15 Ocak'ta soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile öldürüp kaçan S.B., Ağrı'nın Patnos ilçesinde kardeşinin evinde saklanırken yakalandı, olay sırasında yanında bulunan arkadaşı C.E. ise yine kaçtı. Şüphelilerin saklanmalarına yardım ettikleri iddiasıyla 8 kişi daha gözaltına alındı.

Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana gelen olayda kar maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcuda kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Ankara Valiliği, güvenlik kamerasına yansıyan olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, dükkandan bir şey alamadan kaçan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan S.B. ve C.E. olduğu belirlendi. Şüphelilerin Ağrı'nın Patnos ilçesinde S.B.'nin kardeşinin evinde saklandığı saptandı.

Eve yapılan baskında, kuyumcuyu silahla vurarak öldürdüğü tespit edilen S.B. yakalanarak gözaltına alınırken, yanında bulunan C.E. ise yine kaçtı. Şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla aralarında S.B.'nin kardeşi de olan 8 kişi daha Patnos, Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Kaçan C.E.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



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