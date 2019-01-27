Ankara'da et restoranında korkutan yangın

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, 3 katlı apartmanın girişindeki et restoranında yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde bulunan restoranda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangından yükselen duman apartmanı sardı. Binayı kendi imkanlarıyla tahliye edenler, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binadaki doğal gaz patlaması riskine karşı vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’ni çift taraflı olarak trafiği kapattı. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, restoranda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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