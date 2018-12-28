Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı

ANKARA'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün Başkent'teki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü kaydedildi.

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