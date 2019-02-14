Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 7 DEAŞ ve 1 HTŞ mensubu olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince Ankara genelinde terör örgütleri mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Irak ve Suriye'de terör faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Adres ve kimlik tespitlerini yapan ekipler, sabah saat 06.30'da yapılan operasyonda 7 Irak uyruklu DEAŞ mensubu ile HTŞ terör örgütüne mensup Suriye uyruklu 1 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.