Ankara'da cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 21 gözaltı

ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve çağrı merkezi üzerinden satışa sunulan 4 bin 680 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, H.Ç. ve H.Ç. isimli kardeşlerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri cinsel gücü artırıcı hapları çağrı merkezi üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Dün akşam Keçiören ve Çankaya ilçelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 19 çağrı merkezi çalışanı ile birlikte H.Ç. ve H.Ç. kardeşleri gözaltına alındı. Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda ise 4 bin 680 kaçak cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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