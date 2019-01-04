Ankara'da boşanma aşamasındaki kişi, doğalgazı açarak intihara kalkıştı, patlama oldu: 2'si polis 5 yaralı (2) - Yeniden

ANKARA'da, boşanma aşamasında olan ve evindeki doğalgazı açarak intihara kakışan kimliği belirsiz kişiyi ikna çabaları sırasında, patlama meydana geldi. Olayda 2'si polis 5 kişi yaralandı.Olay, saat 19.35 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, 1'inci kattaki evinde doğalgazı açarak yaşamına son vermek istedi. Bina sakinlerinin haber vermesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada patlama meydana geldi.5 YARALIOlaya müdahale eden ekipte görevli 2 polis memuru ve binada bulananlardan 3'ü yaralandı.Patlama ile birlikte evin camları kırılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin merdivenli aracıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.VALİLİKTEN AÇIKLAMAOlayla ilgili Ankara Valiliği'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:"Kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre; olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 vatandaşımız patlamadan dolayı yaralanmıştır."

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