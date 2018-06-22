Ankara'da 2 EGO otobüsü çarpıştı 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı //fotoğraflar

Ankara'da 2 EGO otobüsü çarpıştı 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı //fotoğraflar

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