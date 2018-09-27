Ankara'da 1164 adet sikke ele geçirildi

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi değeri bulunan 1164 adet sikke ile yüzük, mühür ve kolye gibi 124 eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Mersin'den Ankara'ya otobüsle eski eser niteliği taşıyan sikke getirileceği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki yol kontrol ve arama noktasında şüpheli otobüsü durdurarak arama yaptı. Otobüste yapılan arama sonucunda, 2 kişiye ait el çantası içinde, tarihi değeri olan 1164 adet sikke ile birlikte yüzük, mühür, kolye ve küpe gibi 124 obje ele geçirdi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında olduğu belirlenen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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