Ankara Adliyesi'nin 2018 bilançosu: 61 bin 2 dava açıldı

ANKARA Adliyesi'nde 2018 yılında 606 bin 594 dosya işlem gördü, bunlardan 255 bin 825'i sonuçlandırıldı, 350 bin 769'u devam ediyor. Bir yılda açılan dava sayısının ise 61 bin 2 olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın talimatıyla, Ankara Adliyesi'nin 2018 yılına ait bilançosu hazırlandı. Grafiklerle desteklenen bilançoda, adliyede türlerine göre işlem gören dosyalar durumlarına göre ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Bilançoya göre; 2017 yılından 2018'e 350 bin 451 dosya devroldu. Yeni gelen 256 bin 143 dosyayla birlikte toplam 606 bin 594 dosya yer aldı. Bu dosyalardan 255 bin 825'i sonuçlandırılırken, 350 bin 769 dosyanın işlemleri devam ediyor.

BİR YILDA 61 BİN 2 DAVA AÇILDI

Bilançoda, karar durumlarına göre dosya sayıları ise şöyle yer aldı: 143 bin 395 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, 2 bin 644 dosya hakkında ise soruşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. İşlem gören dosyalardan 61 bin 2'si hakkında dava açılmasına, 401'i hakkında idari yaptırım, 18 bin 565 dosya hakkında birleştirme, 1000 dosya hakkında görevsizlik, 2 bin 542 dosya hakkında başka büroya gönderilme, 25 bin 759 yetkisizlik kararı verilirken, 517 dosyayla ilgili fezleke hazırlandı.

TERÖR SUÇLARINDAN 11 BİN 297 DAVA AÇILDI

Bilançoda, ağırlıklı olarak FETÖ soruşturmalarının yürütüldüğü Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda 61 bin 717 dosyanın işlem gördüğü, bu dosyalardan 12 bin 290'nın 2017'den devrolduğu, 49 bin 427'sinin ise 2018 yılı içerisinde geldiği belirtildi. Bu dosyalardan 46 bin 961'inin çıktığı, 14 bin 756'sının ise devam ettiği belirtildi. Çıkan dosyalardan ise 14 bin 565'i için kovuşturmaya yer olmadığı, 2 bin 611'i için soruşturmaya yer olmadığı, 7 bin 105 dosya için birleştirme, 86'sı için görevsizlik, 265'i için başka büroya gönderme, 11 bin 20 dosya için yetkisizlik kararı verildiği, 11 bin 297 dosya için dava açıldığı ve 12 dosyada fezleke hazırlandığı bildirildi.

BASIN SUÇLARINDAN 16 BİN 382 DOSYA İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILDI

Bilançoya göre basın suçlarından 16 bin 382 dosya hakkında işlem yapıldı, bu dosyalardan 14 bin 857'si tamamlanırken, bin 525 dosya hakkında ise işlemin devam ettiği belirtildi. Tamamlananlardan 6 bin 162 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, 14 dosya için soruşturmaya yer olmadığı, 4 bin 67 dosya için birleştirme, 5 dosya için görevsizlik, bin 204 dosya için başka büroya gönderme, bin 637 dosya için yetkisizlik kararı verildiği, 1470 dava açıldığı, 298 de fezleke hazırlandığı bildirildi.

EN ÇOK DAVA AÇILAN BÜRO GENEL SORUŞTURMA BÜROSU

En çok dava açılan büro Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu oldu. Verilere göre, Genel Soruşturma Bürosu'nda 128 bin 815 dosya işlem gördü. Bu dosyalardan 89 bin 697 dosya tamamlandı, 39 bin 119 dosya devam ediyor. Tamamlanan dosyalardan, 58 bin 587 kovuşturmaya yer olmadığı, 2 bin 907 birleştirme, 31 görevsizlik, 382 başka büroya gönderme, 6 bin 217 yetkisizlik kararı verilirken, 21 bin 367 dava açıldı, 206 dosyayla ilgili de fezleke düzenlendi.

EN ÇOK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ZAMANAŞIMI BÜROSU'NDA VERİLDİ

Zamanaşımı Bürosu'nda 302 bin 280 dosya işlem gördü. Tamamlanan 33 bin 785 dosyadan 33 bin 743'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı verildi. 37 dosya hakkında birleştirme, 4 dosya hakkında yetkisizlik kararı verilirken, sadece bir dosya ile ilgili dava açma kararı verildi. Bu büroda 268 bin 495 dosyayla ilgili işlem sürüyor.

EN AZ DOSYANIN İŞLEM GÖRDÜĞÜ BÜRO HSK SORUŞTURMA BÜROSU

Bilançoda, en az dosyanın işlem gördüğü büro, HSK Soruşturma Bürosu olarak yer aldı. Buna göre bu büroda toplam 7 dosya işlem gördü. Bu dosyalardan işlemi tamamlanan dosya bulunmuyor.

Diğer bürolarda işlem gören dosyalar ise bilançoda şu şekilde yer aldı:

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda 19 bin 464 dosya işlem gördü. Bu dosyalardan 13 bin 182 dosya tamamlanırken, bunlardan bin 635'i hakkında dava açıldı. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 20 bin 334 dosya işlem gördü. Bu dosyalardan 11 bin 523'ü tamamlanırken, 5767 dava açıldı. Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda 4 bin 869 dosya işlem gördü. Tamamlanan 3 bin 755 dosyadan 287 dava açıldı. Müracaat ve Suç Üstü Bürosu'nda 464 dosya işlem gördü. Tamamlanan 66 dosyadan 3 dava açıldı. Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'nda 12 bin 119 dosya işlem gördü. Tamamlanan 10 bin 673 dosyadan 4 bin 455 dava açıldı. Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Soruşturma Bürosu'nda 5 bin 396 dosya işlem gördü. Bu dosyalardan tamamlanan 4 bin 42 dosyadan bin 349 dosyayla ilgili dava açıldı. Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu'nda bin 581 dosya işlem gördü. Tamamlanan bin 349 dosyadan 688'i hakkında dava açıldı. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda 5 bin 714 dosya işlem gördü. Tamamlanan 3 bin 758 dosyadan bin 992'si hakkında dava açıldı.

Uzlaşma Bürosu'nda 20 bin 290 dosya işlem gördü. Tamamlanan 16 bin 785 dosyadan 9 bin 496'sı hakkında dava açıldı. Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'nda 818 dosya işlem gördü. Bu dosyalardan tamamlanan 571 dosyadan 77'si hakkında dava açıldı.

Çek Suçları ve Ön Ödeme Bürosu'nda 5 bin 65 dosya işlem gördü. 3 bin 764 dosya tamamlanırken, bin 118 dosya ile ilgili dava açıldı. İdari Yaptırım Bürosu'na 12 bin 79 dosya işlem gördü. Tamamlanan 10 bin 57 dosyadan 401'i hakkında idari yaptırım kararı verildi.

Talimat Bürosu'nda ise 40 bin 816 dosya işlem gördü. Bu dosyalardan 37 bin 120'si tamamlandı.



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