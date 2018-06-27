Anestezi uzmanı doktor çalıştığı hastanede öldü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY'da, anestezi uzmanı Dr. Mehmet Cesur, İskenderun Yeni Devlet Hastanesi'ndeki odasında hareketsiz yatarken bulundu. Odada 1'i yarı dolu 3 enjektör görülürken, Cesur, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İskenderun Yeni Devlet Hastanesi'nde görevli anestezi uzmanı Dr. Mehmet Cesur, dün nöbet tuttu. Sabaha karşı odasına giren mesai arkadaşları, Cesur'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından Cesur, acil müdahale odasına taşındı. Cesur, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cesur'un odasında, 1'i yarı dolu 3 enjektör bulunduğu belirtildi. Mehmet Cesur'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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