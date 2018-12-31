Anamur'da yol çöktü

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde yağış sonrası D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış, heyelanı da beraberinde getirdi. İlçede Melleç Mahallesi'ni D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlayan tali yol, aşırı yağışın çamurlaştırdığı toprağın kayması sonucu çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı.



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