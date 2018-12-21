Anadolu Gençlik Derneği üyelerinden gıyabi cenaze namazı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı politkayı eleştirirken işkence sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kent merkezindeki Ulu Camii'de cuma namazını kılan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, daha açıklamalarda bulundu. Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz, "70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve Türkiye'nin 2.5 katı büyüklükte yüz ölçümüne sahip olan Doğu Türkistan'da müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetiminin küresel bir güç oluşu ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi, doğu Türkistan'la ilgili sağlıklı bilgi akışının ve oradaki müslümanlarla iletişimin önüne geçmektedir. Hangi renkten, dilden ve inançtan olursa olsun, bir topluluğun temel haklardan mahrum bırakılarak sistematik baskılarla asimile edilmeye çalışılması kabul edilemez" dedi.

Çin'in baskılara gereçe olarak müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Akmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Çin'in bu baskılara gerekçe olarak tüm müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirmesi de kabul edilemez. Tam tersine insanların temel hak ve özgürlük talepleri karşısında Çin yönetiminin baskı ve tahakküm uygulaması bir şiddettir."

Açıklamanın ardından yaşamlarını yitiren Doğu Türkistanlılar için gıyabi cenaze namazı kılındı.



FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ