Ameliyat sonrası enfeksiyon kapan üniversiteli genç öldü

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, beyin ameliyatı sonrası enfeksiyon kapan üniversite öğrencisi Selçuk Kanga (21), yaşamını yitirdi.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Selçuk Kanga'ya, yaklaşık 3,5 ay önce baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin tümörü teşhisi kondu. Ameliyat edilerek hastaneden taburcu edilen Selçuk Kanga, bir süre sonra enfeksiyon kaptığı şüphesiyle yeniden hastaneye yatırıldı. Selçuk Kanga, dün hastanede yaşamını yitirdi.Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nde oturan Ramazan- Dudu Kanga çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Selçuk Kanga'nın ölümü, başta ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Selçuk Kanga, Kaş'a bağlı Sinekçi Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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