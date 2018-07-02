Amcasının oğlunu öldüren muhtar teslim oldu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Çakıroğlu Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Turan, jandarmaya, amcasının oğlu Cihat Turan'ı tabancayla vurarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

Olay, 18 Haziran günü, Akyazı Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Cihat Turan, sokakta yürürken çevredekilerin gözü önünde tabancayla ateş edilerek, öldürüldü. Şüpheli, olayın ardından aracına binerek, kaçtı. Çakıroğlu Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Turan, bu sabah jandarma karakoluna gelerek, amcasının oğlu Cihat Turan'ı öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Mustafa Turan'ın cinayeti neden işlediği ile ilgili ifadesi alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.



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