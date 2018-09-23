Ambulansın çarptığı kişi öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hasta almaya giden ambulansın çarptığı Mehmet Özen (69), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olay, dün Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Telefon ile yapılan ihbar sonrası Akhisar Mahallesi'ndeki hastayı almaya giden Hüseyin S. yönetimindeki 16 RH 856 plakalı ambulans, iddiaya göre Mesudiye Altgeçidi'nde aniden yola çıkan Mehmet Özen'e çarptı. Kazada Özen ağır yaralandı. İlk müdahalesi, kendisine çarpan ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından yapılan Özen, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Özen, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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