Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

AMASYA’da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram ağırlığında ‘skunk’ adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.A.G.'nin il dışından uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine şüphelinin yönetimindeki otomobili akaryakıt istasyonunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada poşetler içinde 1 kilogram ağırlığında ‘skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen B.A.G., H.A., ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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