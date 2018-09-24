Amanoslarda, PKK'ya ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen üzeri örtülü 3 noktada, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Karma Komando Timi ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar sürüyor. 21 Eylül'de başlatılan operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 3 ayrı noktada gömülü malzeme bulundu.

İMHA EDİLDİ

Yapılan incelemede, 4'er adet birbirine bantlanmış kalem ve büyük pil, 50 santim uzunluğunda farklı iletken kablolar, 1 çift mekap ayakkabı, 500 gramlık yarısına kadar dolu fren yağı kutusu ve 5x5 santim ebatlarında naylon ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları olay yeri inceleme timi tarafından, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakıncalı olan malzemeler ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. ​Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.



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