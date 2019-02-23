Altınları alıp kaçan telefon dolandırıcılarını jandarma yakaladı (2)

TUTUKLANDILAR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığı iddiasıyla evdeki altınları alarak kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Onur Kılıçarslan ve Kürşat Berkil, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.