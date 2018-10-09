Alparslan Kuytul'un eşi ve 12 kişi ifade için emniyete götürüldü

BOLU'da, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 13 kişi, Alparslan Kuytul'un fotoğrafının bulunduğu atkıları boyunlarına taktıkları için 'suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 13 kişi, Kuytul'u cezaevinde ziyaret etti. Alparslan Kuytul'un yeğenleri ve bazı akrabalarının da aralarında bulunduğu grup, cezaevi görüşünün ardından Bolu'nun en işlek noktası olan kent meydanında toplandı. Semra Kuytul ve beraberindekiler, daha sonra burada fotoğraf çektirdi. Boyunlarına Alparslan Kuytul'un fotoğrafının bulunduğu ve 'Alparslan hocama özgürlük' yazılı atkılar takan Semra Kuytul ve yanındakileri görenler durumu polise haber verdi.

Kent meydanına gelen Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gruptakileri ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Şüphelilerin 'suçu ve suçluyu övmek'le suçlandığı öğrenildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×