Tolga ÖZBEK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK Havalimanı'na inişte yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcular tahliye tahliye edilirken, çamura saplanan uçak için kurtarma çalışmaları başladı.
Olay, bugün sabah erken saatlerde meydana geldi. Düsseldorf- Zonguldak seferi yapan Germania Havayolları’na ait Airbus A319 tipi uçak, inişinin ardından duramadı. Uçak, pist sonundaki toprak alana çıktı.
Çamura saplanan uçağın yolcuları tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alman yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı (1)
Tolga ÖZBEK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK Havalimanı'na inişte yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcular tahliye tahliye edilirken, çamura saplanan uçak için kurtarma çalışmaları başladı. Olay, bugün sabah erken saatlerde meydana geldi. Düsseldorf-...
Tolga ÖZBEK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK Havalimanı'na inişte yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcular tahliye tahliye edilirken, çamura saplanan uçak için kurtarma çalışmaları başladı.
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