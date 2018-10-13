Alman turist girdiği villada konaklayıp, eşyaları satmış (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da tatil yaparken parası bittiği için zorla girdiği villada konaklayan ve evdeki ziynet eşyaları ile elektronik cihazları satan Alman turist Michael Spanel, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından tutuklanan Michael Spanel, Antalya Cezaevi'ne gönderildi.