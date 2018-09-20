Alkollü sürücü balık lokantasına çarptı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 3.08 promil alkollü olan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki balık lokantasına çarptı. Kazada hafif yaralanan lokanta çalışanı Hatun Ç. tedaviye alındı.Olay akşam saatlerinde, Karamürsel Ereğli'de meydana geldi. Sıtkı Ganioğlu yönetimindeki 06 AAC 63 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki balık lokantasının kapısına çarptı. Kazada, lokantada çalışan Hatun Ç. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hatun Ç.'yi Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Sıtkı Ganioğlu'nun yapılan alkol kontrolünde 3.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sonrası lokantada hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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