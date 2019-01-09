Aliağa'da tatil köyüne uyuşturucu baskını: 11 gözaltı (3)

CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan, Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 45 kalibrelik tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 2 adet pompalı tüfek, 58 pompalı tüfeğe ait fişek ve 100 tabanca mermisi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında aranan bir firarinin de yakalandığı öğrenildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.

FOTOĞRAFLI