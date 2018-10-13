Alev topuna dönen minibüste ölmekten son anda kurtuldular

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra alev topuna dönen minibüste patlama meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, patlamadan önce kendilerini dışarı atarak ölmekten son anda kurtuldu.

Kaza, Sakarya-Kocaeli sınırında, Kaynarca ilçesi Şeyhtımar Mahallesi Kayaklar mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kocaeli-Sakarya yolunda, Gökhan Burak yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, araç motor kısmından alev aldı. Yaralılar bu sırada, kapıları açıp kendilerini güçlükle dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yaralılar inip uzaklaştığı sırada ise araçta patlama meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı halde kendilerini araçtan atarak ölmekten kurtulan sürücü Gökhan Burak ile Seçkin Cebe, Yenikent Devlet Hastanesi'ne, Bünyamin Sarı ile Okan Çelik ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, alev topuna dönen araç kül oldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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