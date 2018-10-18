Akü hırsızları kaçarken, polis aracına çarptı

Mehmet YİRUN/KAPAKLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, araçların akülerini çaldığı belirlenen 3 kişi, fark edildiğini anlayınca kiralık otomobille kaçarken, polis aracına çarptı. Şüphelilerden 2'si, yakalanırken, 1'i ise olay yerinden kaçtı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Muratlı, Çorlu ile Ergene ilçelerinde araçlardan akü çalanların dün gece Kapaklı'da görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kiralık otomobilini tespit edip, takibe aldı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında bir süre kovalamaca oldu. Polis, S.S.'nin kullandığı 34 NC 6026 plakalı otomobili lastiklerine ateş ederek, durdurmak istedi. Çorlu'ya kadar devam eden takip sırasında şüpheliler, otomobille polis aracına çarptı. Bunun üzerine otomobili eski Çerkezköy Caddesi'ne bırakan şüpheliler, koşarak, kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Nusratiye Mahallesi Kumluca Deresi'nde saklanan B.B. ve O.Ç., kısa sürede yakalanıp, gözaltına aldı. Otomobili kullanan S.S.'nin ise arandığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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