Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 13'ü asker 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli 1'i üsteğmen, 12'si astsubay 13 kişinin FETÖ/PDY ile irtibatını kesmediği belirlendi. Örgütün 'mahrem imamları'nın, askerlerle 'ardışık arama' yöntemiyle irtibata geçtiği saptandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise örgütün 'polis ve askeri okul öğrenci yapılanmasından sorumlu mahrem imamları'nın kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine aralarında 13 askerin bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aksaray merkezli 17 ilde, şüphelilerin yakalanıp, gözaltına alınması için eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.



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