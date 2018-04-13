Aksaray'da silahlı kavga: 1 yaralı

AKSARAY'da, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Olay, Hashas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan İsa Numan Demirtaş (26) ve Osman Karaağaç (45), konuşmak için bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme önce tartışmaya sonra kavgaya dönüştü. Osman Karaağaç aracında bulunan tüfeği alarak İsa Numan Demirtaş’a bir el ateş etti. Göğsünden vurulan Demirtaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsa Numan Demirtaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheli Osman Karaağaç’ı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI