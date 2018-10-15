Akhisar'da minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1'i ağır, 24 yaralı/ Fotoğraflar

Akhisar'da minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1'i ağır, 24 yaralı/ Fotoğraflar

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