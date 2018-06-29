Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

ANTALYA, () - AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kumluca ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, 31 kilometre derinlikte, saat 13.45'te kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.