Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenip gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar karayolunda durumundan şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
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Akçakale'de uyuşturucuya 1 tutuklama
Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenip gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar karayolunda...
Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenip gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.